« Ça reste comme si c’était l’ATP, j’ai envie de gagner tous les matchs », confiait récem­ment à la Voix du Nord Benoît Paire, qui a décidé de parti­ciper au cham­pionnat de France par équipe en Pro B avec le RC Arras. Le capi­taine de l’équipe, Thierry Podeur, n’a pas tari d’éloges sur le joueur de 35 ans lors d’une inter­view accordée à Tennis Actu.

« On connais­sait le joueur, un peu moins l’homme. On l’a décou­vert depuis samedi. Ça s’est très bien passé. On a gagné tous les matchs contre Grenoble. C’est un excellent joueur. Il a été 18e mondial. Il faut être très fort, c’est excep­tionnel. L’homme… On a orga­nisé un moment avec les jeunes et les membres du club, il a répondu présent. Il a fallu arrêter les joueurs telle­ment ils étaient dispo­nibles. Une belle surprise ? Non… Je connais un peu de monde dans le monde du tennis. On m’a toujours dit que c’est un mec char­mant et sympa. Je confirme. Un mec simple et naturel. »