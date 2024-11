Ivan Pridankin, qui a accom­pagné Daniil Medvedev durant son adoles­cence, a accordé une inter­view au média russe Championnat dans laquelle il semble se montrer assez pessi­miste pour son ancien protégé.

« Je pense que la saison prochaine ne sera pas plus facile. Peut‐être même plus diffi­cile. Parce qu’il a quelques problèmes dans le plan de jeu, que je ne sais pas vrai­ment comment résoudre en tant qu’en­traî­neur. Comment riva­liser avec Sinner et Alcaraz ? Et ce sera aussi diffi­cile de riva­liser avec Zverev. Et je ne vois pas comment cela peut être résolu pour l’ins­tant. Son équipe est proba­ble­ment en train de cher­cher des moyens d’évo­luer. Rester au niveau de la 4e à la 10e place est l’évo­lu­tion la plus probable. Quant à remporter un titre du Grand Chelem et se hisser à la première ou à la deuxième place du clas­se­ment, la ques­tion se pose. »