Dans sa longue vidéo publiée sur Instagram, au cours de laquelle il raconte son « cauchemar » depuis quelques années, Juan Martin Del Potro a encore salué la géné­ro­sité de Novak Djokovic. Ce dernier a accepté de parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion et d’adieu au tennis pour l’Argentin le 1er décembre prochain à Buenos Aires.

« J’ai repris le régime, j’ai perdu du poids, j’ai commencé à m’en­traîner parce que je veux aborder ce match avec Novak de la meilleure manière possible. C’est un événe­ment pour dire au revoir, il n’y a pas de retour en arrière possible. La touche finale est donnée par Djokovic, qui a été très géné­reux d’ac­cepter et de venir. Au‐delà de mon moment personnel, je veux qu’avec le public nous lui donnions beau­coup d’amour, qu’il garde le meilleur souvenir de l’Argentine. Si je pouvais au moins avoir la paix avec ma jambe pendant quelques heures, pouvoir donner quelque chose en retour sur un court de tennis, ce serait très bien. »