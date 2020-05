A l’issue de sa séance de reprise, Grégoire Barrere qui a tapé la balle avec Nicolas Mahut au CNE, ouvert pour l’instant que pour les joueurs de haut-niveau, a répondu aux questions des médias présents notamment concernant la pression financière qui se fait plus intense au fils des jours : « C’est clair que si ça dure 6 mois, ça commencera à être difficile. Pendant cette période, je continue à payer mon coach, mon académie. Pour l’instant, je peux tenir mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Dans mes conversations avec mes « collègues », je n’ai pas eu pour l’instant de cas de personnes qui étaient contraintes d’arrêter pour des raisons financières. De plus, on sait que l’aide de l’ATP devrait arriver très vite, et que pour les joueurs tricolores qui n’en bénéficient pas, il y aura celle de la FFT. Maitenant, c’est vrai que l’on a tous envie de rejouer. On est avant tout des compétiteurs. C’est pour cela que même si le circuit ATP ne reprend pas, je trouve que l’initiative d’organiser une tournée en France est une très bonne idée. Cela ne distribuera pas de points, mais on sera sur le court et on aura à coeur de donner le meilleur de nous même«