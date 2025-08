Carlos Alcaraz est très proche de sa famille. Facile de le constater lorsque l’on voit ses parents et ses frères toujours présents dans son box lors des tour­nois majeurs.

Dans son emploi du temps chargé, l’Espagnol trouve toujours des moments pour retourner un peu chez lui, proche de Murcie, pour profiter de la compa­gnie de sa famille… et aussi de la cuisine de sa mère, comme il l’a expliqué au Financial Times.

« Je mange un hamburger avant, pendant ou après un tournoi. Et je m’au­to­rise toujours un dessert, du chocolat, ça ne me pose aucun problème. Mais la cuisine de ma mère est toujours la meilleure. Et je bois du cham­pagne et du Coca‐Cola, ce que je ne fais pas pendant les tour­nois… Sans exagérer, bien sûr. »