Après sa victoire contre la Française Harmony Tan en trois manches (6−0, 3–6, 6–1), Bianca Andreescu s’est exprimée concer­nant son souci avec l’une de ses tenues. Elle avait expliqué à l’arbitre durant la rencontre que ce n’était pas de sa faute mais celle de son équi­pe­men­tier.

Visiblement « inquiète » au sujet de son contrat, elle a tenu à très vite s’excuser en confé­rence de presse. « Oui, cette robe me gênait sur certains coups droits. J’avais l’im­pres­sion qu’elle remon­tait un peu trop. Évidemment, le vent n’a pas aidé. J’aime Nike et j’es­père pouvoir rester avec eux pour le reste de ma vie. Et, oui, je m’ex­cuse vrai­ment pour ce que j’ai dit », s’est justi­fiée la lauréate de l’édi­tion 2019, soucieuse d’avoir vexée la marque au swoosh.