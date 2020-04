A l’occasion de l’anniversaire d’André Agassi qui fêtera ses 50 ans le 29 Avril, Boris Becker a fait des aveux assez poignants sous la forme d’une lettre au quotidien Bild : « Je vais être tout à fait honnête, lorsque vous (NDRL : André Agassi) êtes apparu dans le tennis professionnel à l’époque, je ne savais pas quoi penser de vous – et les autres joueurs étaient du même avis. Avec vos jeans déchirés, vos cheveux longs, vos boucles d’oreilles, il était difficile de vous prendre vraiment au sérieux. Et puis j’ai appris à vous connaitre, et sur un court je n’ai jamais vu au final quelqu’un jouer aussi vite. Ce n’est qu’après quelques duels sur le court, et quelques année aussi que nous avons pu enfin nous mettre autour d’une table pour boire un verre ensemble »