Difficile de passer à côté de la person­na­lité exubé­rante d’Alexander Bublik. Le Kazakhe fait partie des joueurs les plus « fous » du circuit, et a d’ailleurs récem­ment expliqué que cette folie ne l’avait pas toujours aidé, aussi bien sur les courts qu’en dehors.

« Parfois je jure sur le court, et il y a des consé­quences, mais je me sens bien. J’ai déjà dit ce que j’ai dit et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je ne le fais pas tout le temps, une ou deux fois par an. Si j’avais toujours été comme ça, ils m’au­raient mis dans un hôpital psychia­trique. Mon père était mon entraî­neur, ça a tué notre rela­tion. Nous avons arrêté d’être père et fils pour devenir entraî­neur et élève. Lorsque nous avons mis fin à cette coopé­ra­tion, il ne restait plus rien entre nous. Je ne peux pas dire que je suis triste à ce sujet, c’était impor­tant de main­tenir une bonne rela­tion à l’époque, main­te­nant ce n’est plus possible. »