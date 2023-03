Interrogée par Eurosport, Chris Evert a fait une réelle décla­ra­tion d’amour à Daniil Medvedev.

« Je l’adore. Je pense qu’il est très charis­ma­tique. J’ai trouvé qu’il parlait avec beau­coup d’élo­quence. Il est très sympa­thique. Il est comme un petit garçon espiègle sur le court. Il ajoute beau­coup de person­na­lité au jeu de tennis, et il n’a pas peur de garder sa person­na­lité que cela plaise ou non. Au niveau de son tennis, quelques fois on n’ar­rive pas à croire comment il sort ses coups de son chapeau. Il reste très impré­vi­sible dans ses choix. Tout cela réuni, je pense vrai­ment qu’il est excellent pour le jeu. Je suis une de ses fans »