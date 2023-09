Vainqueur d’un 24e titre du Grand Chelem à l’US Open le 10 septembre dernier, Novak Djokovic ne rejouera pas avant le Masters 1000 de Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre).

Il en a profité pour parti­ciper au tournoi des All Stars de la Ryder Cup en Italie, où il a impres­sionné le public avec un drive de très grande qualité sur le trou numéro 16.

Sur le plateau de Golf Channel, le numéro 1 mondial a expliqué avec humour sa prépa­ra­tion pour cet événement.

« I cannot hit some­body in the head, we don’t want that, I have no insu­rance. » 😂@DjokerNole joined @CaraBanksGC on @GolfCentral Live From the #RyderCup to share his expe­rience playing in the All‐Star Match. pic.twitter.com/iOeFFOQXJc