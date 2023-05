Alors que Matteo Berrettini est la cible de critiques de la part de certains fans et médias italiens qui s’interrogent sur son niveau depuis qu’il entre­tient une rela­tion amou­reuse avec Melissa Satta, présen­ta­trice de télé­vi­sion et influen­ceuse bien connue de l’autre côté des Alpes, Chris Evert a fait une décla­ra­tion remar­quée au sujet de l’Italien pour Warner Bros Discovery Sports.

« Je pense qu’a­près la finale de Wimbledon 2021 contre Djokovic, sa vie a profon­dé­ment changé. Les gens ont commencé à l’ap­pro­cher, à le séduire. Et les femmes en parti­cu­lier ont commencé à le regarder d’une manière diffé­rente. Tout le monde le voulait. Matteo est une personne très gentille et il n’est pas facile de gérer ces situa­tions, lorsque la vie change si radi­ca­le­ment. Cela arrive souvent quand on a du succès, et encore plus quand on joue la finale de Wimbledon. Tout le monde en Italie s’in­té­resse à lui et un tel enthou­siasme peut vous submerger et vous trou­bler. Gérer ces situa­tions est une ques­tion d’ex­pé­rience et heureu­se­ment, aujourd’hui, une carrière peut faci­le­ment durer 20 ans. J’espère vrai­ment qu’il reviendra à son meilleur niveau », a estimé la légende améri­caine dans des propos rapportés par Ubitennis.