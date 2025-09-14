AccueilInsoliteFederer enfin sur un court mais en mode senior plus..
Roger a toujours eu du « flair » dans les affaires. Devenu milliar­daire, il sait mieux que quiconque le pouvoir de la commu­ni­ca­tion quand celle‐ci est millimétrée. 

Alors que sa 9ème édition de La Laver Cup va avoir du mal à démarrer, il a donc décidé de taper quelques balles avec Tommy Haas pour lancer les hostilités.

On ne peut pas dire que cela va vite, mais ça devrait quand même faire plaisir à ses fans sachant que ses images sont aussi une formi­dable publi­cité pour sa marque On.

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 10:50

