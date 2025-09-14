Roger a toujours eu du « flair » dans les affaires. Devenu milliardaire, il sait mieux que quiconque le pouvoir de la communication quand celle‐ci est millimétrée.
Alors que sa 9ème édition de La Laver Cup va avoir du mal à démarrer, il a donc décidé de taper quelques balles avec Tommy Haas pour lancer les hostilités.
🥰🇨🇭 Roger Federer hitting with Tommy Haas at an event in Los Angeles today— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 13, 2025
📸 dspencenyc on IG pic.twitter.com/HTkDTXzYF0
On ne peut pas dire que cela va vite, mais ça devrait quand même faire plaisir à ses fans sachant que ses images sont aussi une formidable publicité pour sa marque On.
