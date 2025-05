Et si la malé­dic­tion liée à la présence de sa mère était main­te­nant un vieux souvenir ? C’est possible. En tout cas, c’est ce qu’il s’est passé hier puisque Jack a dominé Lorenzo sous les yeux de sa maman. C’était une grande première comme l’a affirmé l’heu­reux vainqueur.

« On passe beau­coup de temps loin de chez soi, sans voir sa famille. Je vois davan­tage mon frère parce qu’il travaille dans l’in­dus­trie du tennis, mais ma mère est géné­ra­le­ment à la maison avec le chien, ce qui la rend heureuse. Les dernières fois qu’elle est venue me voir jouer, j’ai fait un match horrible au premier tour de Roland Garros, puis à Monte Carlo cette année, où j’ai égale­ment fait un très mauvais deuxième tour. C’est comme si à chaque fois qu’il venait me voir, j’étais horrible. Quand il m’a dit hier qu’il venait, je me suis dit que je ne savais pas si c’était la bonne chose à faire (sourires). Je suis content qu’il soit venu fina­le­ment, parce que j’ai fait un très bon match aujourd’hui, et peut‐être que la chance a tourné »