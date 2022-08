Kyrgios raconte sa mésaventure : « Lundi, quand je suis allé à Kings Island (un parc d’attractions), j’étais dans les montagnes russes et j’ai regardé dans ma poche, mon téléphone n’y était plus. Je l’ai déjà perdu »

En confé­rence de presse, Nick Kyrgios s’est un peu « égaré » et a raconté à quel point la ville de Cincinnati était peu attrac­tive pour lui et sa petite‐amie. L’Australien y voit du positif même s’il a quand même trouvé une acti­vité à faire pour s’oc­cuper qui ne s’est pas déroulé comme prévue avant son premier match contre Alejandro Davidovich Fokina (victoire de Nick 7–5, 6–4).

« Je ne vais pas vous dire ce que Cos (sa petite amie Costeen Hatzi) pense de Cincinnati. J’ai joué du meilleur tennis ici et j’aime vrai­ment cet endroit. En fait, c’est bien qu’il n’y ait pas grand‐chose à faire en dehors du court, ce qui me pousse à rester tran­quille et à bien me reposer, a avoué Nick avant de révéler raconter la mésa­ven­ture qui lui est arrivée la veille de son premier match. Lundi, quand je suis allé à Kings Island (un parc d’at­trac­tions), j’étais dans les montagnes russes, j’ai regardé dans ma poche, mon télé­phone n’y était plus. Je l’ai perdu »,

Du Kyrgios dans le texte.

A noter qu’il affronte Taylor Fritz ce mercredi soir pour une place en huitièmes de finale.