Comme personne ne lui a donné clai­re­ment de limites, Nick Kyrgios ne se gêne pas.

Pendant les fêtes de Noël, il a répondu à une publi­ca­tion utili­sant l’Intelligence Artificielle pour générer une photo où on le voit avec son « ami » Jannik Sinner habillé en habit de Noël. Son cette photo, on peut y voir le message suivant : Moi et le Grinch.

🇦🇺👇 Nick Kyrgios calls Jannik Sinner ‘The Grinch’ on Instagram pic.twitter.com/3587H0BFDX — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 26, 2024

Le Grinch est une créa­ture inventée en 2000. En gros, c’est le « grin­cheux » qui veut gâcher Noël. Si certains peuvent y voir de l’hu­mour, l’achar­ne­ment de l’Australien pourra peut‐être lui jouer des tours à l’avenir d’au­tant que Jannik n’est pas Nole ou Casper…