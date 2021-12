Cruz Hewitt, fils de Lleyton, fait de plus en plus parler de lui. L’adolescent de 13 ans a remporté des titres impor­tants dans les caté­go­ries de jeunes ces derniers mois. Certains disent qu’il pour­rait devenir encore meilleur que son père, devenu quand même en novembre 2001 le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire du tennis, à 20 ans.

Le double vain­queur de Grand Chelem a évoqué la progres­sion de son fils à News Corp.

« Cruz s’est beau­coup amélioré au cours des deux dernières années. Il a très bien réussi à remporter les cham­pion­nats natio­naux sur terre battue – il a gagné en simple et en double et n’a pas perdu un set en simple, ce qui, pour lui, était bien. De toute évidence, il y a aussi un peu de pres­sion et d’at­tente quand il joue dans un événe­ment comme celui‐là. Pour lui, gérer cela et obtenir le rythme était vrai­ment impor­tant. »

Récemment, la famille Hewitt a démé­nagé de Melbourne à Carrara afin que Cruz rejoigne une grande académie. Rendez‐vous dans 4,5 ans pour peut‐être retrouver un Hewitt sur le circuit ATP.