L’histoire d’amour d’Hernan Casanova va commencer après…11 ans

L’histoire que rapporte nos confrères Punto De Break n’est pas anodine et elle est touchante.

Cela faisait 11 ans que le joueur argentin Hernán Casanova tentait de se quali­fier pour un tableau du grand circuit.

Et cette semaine, en Autriche, à Kitzbühel, lors des quali­fi­ca­tions assez abor­dables, il est enfin parvenu à passer le cut.

Classé 321ème mondial, il va donc vivre sûre­ment le plus beau moment d’une carrière souvent syno­nyme de galères et de tour­nois chal­lenger et ATP.

On ose imaginer son état si jamais il passe son premier tour face au régional de l’étape l’Autrichien Jurj Rodionov (145èm mondial).