Dans une petite interview précieuse publiée ce jour dans le quotidien l'Equipe, Corentin Moutet, très combatif et victorieux de Dan Evans, explique ses différences. Ce qui en fait un joueur particulier sur le circuit.

Le Parisien évoque l’idée très juste que le tennis est un sport qui émotionnellement est compliqué à maitriser. Pour lui, on devrait forcément laisser plus de liberté aux joueurs et assouplir des règles jugées trop strictes et souvent contraignantes : « C’est un sport hyper intense émotionnellement. Il faudrait commencer à le comprendre, que ce soit les personnes qui nous regardent ou les gens haut placés qui décident des règles. Comprendre que c’est un sport très dur émotionnellement et qu’on est humains. Ce n’est pas toujours facile de les contenir. Dans la vie de tous les jours, il n’y a pas quelqu’un qui nous interdit de faire les choses. Quand on crie, quand on pleure chez soi, personne ne nous interdit de le faire. Alors sur un terrain, moi, je ne me l’interdis pas. Tant que ça reste dans le respect des gens, parce que dans la vie de tous les jours je ne manque de respect à personne. Ça doit être la même chose sur le terrain. »