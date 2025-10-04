On le sait, Rafael Nadal a toujours eu des soucis avec sa chevelure et bien qu’il ait fait des implants la situation de sa calvitie ne s’améiore pas et inquiète même ses plus grands fans comme l’atteste le post ci‐dessous.
Bro I’m sorry but what even happened to Nadal ffs, just get that turkey hair transplant man… pic.twitter.com/d18SmvSfvg— SK (@Djoko_UTD) October 3, 2025
Il faut dire que sur cette photo la star espagnole n’est pas vraiment à son aise, c’est le moins que l’on puisse dire.
Après, de là à lui proposer un voyage en Turquie qui est le pays des implants capillaires ; il y a un pas que l’on ne franchira pas.
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 10:50