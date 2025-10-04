AccueilInsoliteNadal bientôt en Turquie, certains fans insistent ouvertement...
Nadal bientôt en Turquie, certains fans insistent ouvertement…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

7

On le sait, Rafael Nadal a toujours eu des soucis avec sa cheve­lure et bien qu’il ait fait des implants la situa­tion de sa calvitie ne s’améiore pas et inquiète même ses plus grands fans comme l’at­teste le post ci‐dessous.

Il faut dire que sur cette photo la star espa­gnole n’est pas vrai­ment à son aise, c’est le moins que l’on puisse dire. 

Après, de là à lui proposer un voyage en Turquie qui est le pays des implants capil­laires ; il y a un pas que l’on ne fran­chira pas.

Publié le samedi 4 octobre 2025 à 10:50

