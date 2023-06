Interrogé par nos confrères de Tennis Net, le frère de Stefanos a forcé­ment du répondre à la fameuse ques­tion lié aux avan­tages d’être aux côtés de cette star du circuit.

« J’apprends beau­coup de lui, aussi bien sur le tennis que sur la vie en général. C’est l’un des plus grands joueurs de tennis au monde et le simple fait de pouvoir lui parler, de le voir jouer et d’ap­prendre de lui lors des doubles que nous parta­geons est une énorme source d’ins­pi­ra­tion pour moi. En dehors des courts, c’est une person­na­lité fasci­nante et il fait telle­ment pour le sport. Il n’est pas non plus évident qu’il soit à mes côtés en double malgré son clas­se­ment élevé en simple. Les compa­rai­sons n’étaient diffi­ciles qu’au début, quand on était jeune et que l’on voulait devenir une person­na­lité à part entière. Mais plus j’avan­çais en âge, plus cela passait vite »