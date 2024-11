Forcément, quelques anciens dossiers sont en train de ressortir suite à la retraite de Rafael Nadal. Celui où il semblant d’être un récep­tion­niste pour son ancien sponsor, Poker Star, est assez hilarant.

Rafa a de vrai talent d’ac­teurs, en même temps, c’est un joueur de poker.

When Rafa Nadal gave one of the best acting perfor­mances I’ve ever seen preten­ding not to be himself pic.twitter.com/yhm7tGJOnB