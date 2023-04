Alors que Ian Hewitt, le président du All England Lawn Tennis & Croquet Club, s’est récem­ment exprimé pour annoncer notam­ment que le tournoi fera don d’une livre ster­ling pour chaque billet de Wimbledon vendu comme aide huma­ni­taire à l’Ukraine, il en a égale­ment profité pour déclarer qu’une céré­monie en l’hon­neur de Roger Federer sera orga­nisée le 3 juillet prochain.

✨ ¡Roger Federer será home­na­jeado en Wimbledon ! 🌱



🙌 Ian Hewitt, presi­dente del club, aseguró que Su Majestad será reco­no­cido en el torneo que se llevará a cabo desde el 3 de julio de 2023. Los detalles de esta y todas las nove­dades, en la siguiente nota. 👇 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 25, 2023

Si les détails de cette céré­monie d’hom­mage pour l’en­semble de l’oeuvre et de la carrière du Suisse n’ont pas été révélés, on peut néan­moins imaginer qu’il y aura beau­coup d’in­vités et de surprises.

À noter que Wimbledon célé­brera égale­ment les 50 ans de la WTA.