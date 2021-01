On l’a dit souvent mais le site Tennis Legend fait un boulot de fou avec les différentes interviews en podcast qu’il propose. En cette fin d’année, une sélection des meilleurs moments est mise en ligne. Notre attention s’est donc portée sur un passage autour de l’argent avec Fabrice Santoro.

« Battling Fab » explique avec beaucoup de sincérité ce qu’être riche signifie pour lui alors même qu’il vient d’un milieu très modeste et qu’il a remporté plus de 10 millions de dollars de prize money dans sa carrière : « Grâce à mon éducation, j’ai toujours gardé les pieds sur terre. Même si je dépense plus d’argent que la moyenne, je ne gaspillerai jamais un euro parce que c’est dans mes gênes. Je ne me souviens pas de mon premier gros chèque, en revanche quand à 15 ans on gagne plus d’argent que son père, c’est forcément un choc. Je viens d’une famille modeste, mon papa était ouvrier, ma mère ne travaillait pas et les fins de mois commençaient autour du 10/12 du mois. Mais malgré cette situation, on a manqué de rien et donc, quand j’ai pu renvoyer l’ascenseur, je l’ai fait »

Interrogé sur l’idée du fameux gros achat, Fabrice explique qu’il a trop de respect pour l’argent pour faire ce genre de choses, même s’il avoue avoir craqué pour quelques belles voitures par exemple.

Enfin sur sa définition de la richesse, il est assez clair : « S’il faut claquer de l’argent pour être heureux, je pense que l’on a rien compris »