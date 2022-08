Swiatek : « Je n’ai jamais pu dire salut à Serena Williams »

Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, la Polonaise Iga Swiatek a forcé­ment évoqué la fin de carrière de Serena mais aussi sa diffi­culté à rentrer en contact avec elle.

« Le truc, c’est que j’ai du mal à établir un contact visuel avec Serena. Je voulais juste dire ‘Salut’ quelques fois, mais c’est diffi­cile parce qu’elle a toujours beau­coup de monde autour d’elle et je suis assez timide. Et quand je la regarde, j’ou­blie soudain que je suis ici en tant que numéro 1 mondiale. Je vois Serena et c’est, ‘Wow, Serena’, tu sais ? J’ai l’im­pres­sion d’être un enfant de la mater­nelle qui regarde son profes­seur. Bien sur que j’ai­merai la jouer pour voir comme cela se passe quand on est de l’autre côté du filet en face de Serena »