Dominic Thiem, finaliste malheureux de l’Open d’Australie, doit faire face à la suspension du circuit et la crise sanitaire liée au coronavirus. Sur le site de l’ATP, l’Autrichien explique comment il s’occupe : « Je fais comme tout le monde, la sécurité avant tout. J’essaie juste de garder un peu la forme, de passer du temps avec mes parents, mon chien aussi. Je pense que c’est lui le plus heureux de cette situation car il peut me voir pendant longtemps. » Le numéro trois mondial confie alors qu’il va devenir un expert en cuisine : « Je ne mange que de la nourriture qui vient de la région et j’aime vraiment ça. Peut-être que je vais m’améliorer en cuisine. »