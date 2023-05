Au cours d’une inter­view accordée à L’Equipe, proposée dans les colonnes du journal ce samedi, Marion Bartoli raconte sa rencontre avec le célèbre acteur améri­cain Tom Cruise, qui sera le dernier invité de la saison de son émis­sion « Bartoli Time » sur RMC.

« L’an dernier, j’étais invitée à la finale dames de Wimbledon. En entrant dans la salle du tradi­tionnel déjeuner d’avant‐match, il me semble le recon­naître de dos, à une petite table, près de la porte. Mais je me dis que c’est impos­sible qu’il ne soit pas à la table d’hon­neur… Juste avant le dessert, le chairman Ian Hewitt fait son discours de remer­cie­ments… Il cite mon nom, je me lève et, là, Tom Cruise se retourne… C’était bien lui ! Il me regarde et m’ap­plaudit. Et je suis quasi­ment en transe (elle rit). À la fin du repas, il vient me voir. ‘Marion, je suis telle­ment content de te rencon­trer. J’ai adoré quand t’as gagné ici en 2013 avec un ace sur la balle de match, ton jeu à deux mains des deux côtés du terrain, c’était fantas­tique !’ Je ne sais plus quoi dire… Je lui demande une photo et il me dit : ‘J’adorerais pouvoir jouer une fois au tennis à Wimbledon. Je ne suis pas très bon au tennis, mais c’est l’un de mes rêves.’ Et il me donne son numéro… »