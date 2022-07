Ajla Tomljanovic avait déjà brillé à Wimbledon en 2021 avec un quart de finale. Et pour­tant, son père avait anti­cipé une élimi­na­tion en première semaine, peut‐être par super­sti­tion ou tout simple­ment pour ne pas perdre d’argent. L’Australienne a raconté cette anec­dote amusante en confé­rence de presse après sa victoire au 3e tour ce samedi contre Barbora Krejcikova.

« Jeudi, j’ai appris que mon père n’avait réservé une maison que jusqu’à vendredi. Il pensait que je serais éliminée plus tôt. J’ai été obligée de cher­cher un hôtel rapi­de­ment, il y avait très peu de dispo­ni­bi­lité, mais ils ont pu pour m’en trouver un dans un hôtel à côté du club. Ça a été un peu stres­sant et encore plus pour moi, car j’ai du mal à dormir. En fait, grâce à cette façon d’agir, mon père m’a permis d’éco­no­miser beau­coup d’argent tout au long ma carrière, donc je ne vais pas garder cela à l’es­prit », a confié Tomljanovic avec le sourire avant d’af­fronter Iga Swiatek ou Alizé Cornet au prochain tour.