En grande forme en confé­rence de presse avant le début de l’US Open, Stefanos Tsitsipas a parlé a confondu Red Bull et les Chicago Bulls avant d’évo­quer avec plus ou moins de sérieux sa rela­tion avec son consul­tant de luxe depuis le début de l’été, Mark Philippoussis.

« Mon père a beau­coup de respect pour Mark et c’est lui qui l’a intro­duit dans l’équipe. Ce n’était pas ma déci­sion. Mais j’ai une bonne rela­tion avec lui aussi. Dès le début, j’ai senti que c’était la bonne personne. Je crois qu’on a trouvé un bon équi­libre. Je crois d’ailleurs que c’est le plus beau coach du circuit. Il a beau­coup de succès auprès des filles ! C’est un peu frus­trant pour mon père et moi mais bon, ça va, on fait avec », a ironisé le 5e mondial.