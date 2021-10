530e joueur mondial au moment de la suspen­sion du circuit en raison de l’épi­démie de Covid‐19 en mars 2020, Zizou Bergs a fait une surpre­nante confi­dence au quoti­dien SudPresse. Afin de ne pas rester inactif et de mettre du beurre dans les épinards, le Belge est allé travailler au Lidl de son quar­tier avant de fabri­quer des masques avec sa mère et de les distri­buer à vélo pendant des heures durant. Une période au cours de laquelle il a égale­ment fait évoluer son coup droit.

« Quand on est 530e mondial et qu’on ne peut même plus prati­quer son sport, c’est dur ! Mais je ne suis pas quel­qu’un qui reste les bras croisés à attendre que ça passe. Je me suis retrouvé à travailler au Lidl, dans les rayon­nages. Puis, avec ma mère, on a commencé à fabri­quer des masques que j’al­lais distri­buer aux gens à vélo, parfois 8h sur mon vélo ! Et c’est durant cette période qu’on a décidé avec mon coach, Bertrand Tinck, de changer mon coup droit. On a pris le temps pour ça, on ne l’au­rait pas fait sans arrêt dû au Covid‐19. Alors oui, je peux dire que j’ai su tirer profit de ce moment pour devenir un meilleur joueur, une meilleure personne ! Je suis aussi impliqué dans un projet au Burundi où j’en­voie des raquettes, chaus­sures, vête­ments spor­tifs, etc…, pour aider les jeunes locaux, via un Belge que je connais là‐bas… »