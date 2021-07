Deux Tricolores sont encore en lice dans le tableau masculin du tournoi olympique.

Jérémy Chardy et Ugo Humbert vont donc jouer pour une place en quarts de finale respec­ti­ve­ment face au Britannique Liam Broady et au Grec Stefanos Tsitsipas. Le premier partira large­ment favori tandis que le second devra sortir le grand jeu pour battre le dernier fina­liste de Roland‐Garros. À noter le duel entre Novak Djokovic et Alejandro Davidovich Fokina, les deux parte­naires d’en­traî­ne­ment lors du confinement.

Chez les dames, place déjà aux quarts de finale avec notam­ment la présence de deux joueuses espa­gnoles, Garbine Muguruza et Paula Badosa.

À partir de 11h (4h, heure fran­çaise)

