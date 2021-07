Qualifié à la dernière minute pour le tableau des Jeux olym­piques de Tokyo, le Bolivien Hugo Dellien a eu la « malchance », selon certains, de tomber sur un certain Novak Djokovic dès le premier tour. Hugo a donc tenu à mettre les points sur les i concer­nant ce fameux manque de chance avec un brin de folie.

« Certains disent que c’est par malchance que je joue contre le numéro 1 mondial au premier tour ! Je pense et leur dis que lorsque vous êtes entré aux Jeux Olympiques à la dernière minute alors que vous ne pensiez même pas que vous alliez jouer et il s’avère que main­te­nant vous réalisez votre rêve ultime. Et au cas où il manquait quelque chose pour le rendre vrai­ment fou, je vais jouer contre le numéro 1 mondial, l’un des meilleurs de l’his­toire, pour moi le futur plus grand gagnant de l’his­toire du Tennis et qui est main­te­nant dans le meilleur moment de sa carrière. Je reviens vers vous pour vous demander est‐ce pas de chance ? Pour moi c’est LE PLUS BEAU REVE DE MA VIE !!!!!!! Et le plus beau dans tout ça c’est de voir mon DRAPEAU là!!! Rivaliser et partager avec les meilleurs athlètes du mondeooooo !!! », a écrit un Hugo Dellien tota­le­ment déchaîné sur son compte Twitter.

