Dans un entretien très intéressant accordé à la radio suisse SRF, le capitaine de l’équipe de Fed Cup Suisse, Heinz Günthardt, propose plusieurs solutions pour tenter de s’organiser lorsque la crise du coronavirus sera terminée.



La plus importante médiatiquement concerne la Laver Cup qui, on le sait, est programmée pendant le nouveau Roland-Garros (25 au 27 septembre à Boston). Pour lui, ce n’est pas un problème : « La saison est perturbée, il faut en tenir compte. Comme aucun tournoi ne va avoir lieu avant longtemps, il n’y a aucune raison de ne pas reporter la Laver Cup en fin de saison. D’ailleurs, il en va de même pour certains tournois qui auraient du avoir lieu à cette période. Je rappelle qu’il s’agit de tournois en indoor donc ce n’est pas un problème de les jouer plus tard dans l’année si c’est la seule possibilité. »