Dominic Thiem lors de l’annonce concernant la fin de la saison sur l’ocre était abattu. Il faut dire que cette période est bien celle qu’il préfère. Mais l’Autrichien est un travailleur acharné et il a préféré positiver en s’engageant sur l’idée de ne pas rater la saison sur herbe où il n’a jamais eu des résultats digne de son classement.



On rappelle qu’en six participations à Wimbledon, il présente un bilan de six défaites pour cinq victoires et que son meilleur résultat reste un huitième de finale en 2017. « Je commencerai à me préparer pour le gazon dans un avenir proche » a-t-il déclaré il y a quelques jours. Si son intention est belle, le plus sur sera maintenant de trouver où et surtout quand…