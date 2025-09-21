Consultant pour Tennis Channel, John est présent à San Francisco.

Il connait bien l’épreuve pour avoir été le capi­taine du team du reste du monde depuis la première édition.

Il s’était d’ailleurs exprimé avant cette deuxième journée très favo­rable à son ex‐team en pestant au sujet des condi­tions de jeux. On peut dire qu’il avait eu du flair.

« Les courts sont trop lents, à mon avis ; cela favo­rise les Européens. Ils sont plus patients que nous en général, je parle pour moi‐même. Je suis surpris et déçu que la Laver Cup n’ait pas changé les courts »