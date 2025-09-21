Consultant pour Tennis Channel, John est présent à San Francisco.
Il connait bien l’épreuve pour avoir été le capitaine du team du reste du monde depuis la première édition.
Il s’était d’ailleurs exprimé avant cette deuxième journée très favorable à son ex‐team en pestant au sujet des conditions de jeux. On peut dire qu’il avait eu du flair.
« Les courts sont trop lents, à mon avis ; cela favorise les Européens. Ils sont plus patients que nous en général, je parle pour moi‐même. Je suis surpris et déçu que la Laver Cup n’ait pas changé les courts »
