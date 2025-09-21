Droits photos : Getty Images
Vainqueur de Zverev (6−1, 6–1), l’Australien a été impressionnant. En conférence de presse, il a expliqué comment grâce au mental il compensait certaines faiblesses techniques.
« Ce que je n’arrive pas à faire au service, j’essaie de le faire au retour, c’est comme ça. Je sais que ces joueurs serviront de manière spectaculaire dans des conditions comme celles‐ci, mais j’essaie de me concentrer sur le retour et de donner le meilleur de moi‐même pendant le point pour atteindre l’objectif que je me suis fixé. J’essaie de faire jouer à mes adversaires chaque point de leur service pour les mettre sous pression. Le break n’arrive peut‐être pas rapidement, mais je sais qu’il viendra bientôt, et c’est ce qui me motive. J’essaie de les faire jouer des millions de balles et d’atteindre des positions de 30 partout, d’égalité ou des scores où la pression est très forte. Au retour, je ne regarde jamais le tableau d’affichage, car je veux juste gagner le point suivant »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 10:49