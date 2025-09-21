Droits photos : Getty Images

Vainqueur de Zverev (6−1, 6–1), l’Australien a été impres­sion­nant. En confé­rence de presse, il a expliqué comment grâce au mental il compen­sait certaines faiblesses techniques.

« Ce que je n’ar­rive pas à faire au service, j’es­saie de le faire au retour, c’est comme ça. Je sais que ces joueurs servi­ront de manière spec­ta­cu­laire dans des condi­tions comme celles‐ci, mais j’es­saie de me concen­trer sur le retour et de donner le meilleur de moi‐même pendant le point pour atteindre l’ob­jectif que je me suis fixé. J’essaie de faire jouer à mes adver­saires chaque point de leur service pour les mettre sous pres­sion. Le break n’ar­rive peut‐être pas rapi­de­ment, mais je sais qu’il viendra bientôt, et c’est ce qui me motive. J’essaie de les faire jouer des millions de balles et d’at­teindre des posi­tions de 30 partout, d’éga­lité ou des scores où la pres­sion est très forte. Au retour, je ne regarde jamais le tableau d’af­fi­chage, car je veux juste gagner le point suivant »