Credit Photos Getty Images

Zverev vit une période de doute mais ce n’est pas vrai­ment une raison pour se trouver constam­ment des excuses sur ou en dehors du court.

Alors qu’il était dominé par de Minaur, il a pas pu se retenir de se payer l’arbitre.

En effet, l’Allemand servait pour rester dans le match quand il a été trans­percé par un retour gagnant de l’Australien au 15–30.

😱 Sascha no está de humor…



😡 El brutal enfado de Alexander Zverev con el juez de silla recla­mando que esa bola había tocado la red#LaverCup pic.twitter.com/zfY7gAevn0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 20, 2025

Immédiatement, Zverev s’est adressé à l’ar­bitre Nacho Forcadell pour lui repro­cher de ne pas avoir signalé de ‘Let’ en expli­quant qu’il avait même entendu le bruit de la balle qui touche la bande.