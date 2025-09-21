AccueilLaver CupZverev toujours aussi fair-play se paie l'arbitre pour un let imaginaire...la classe...
Zverev toujours aussi fair‐play se paie l'ar­bitre pour un let imaginaire…la classe…

Zverev vit une période de doute mais ce n’est pas vrai­ment une raison pour se trouver constam­ment des excuses sur ou en dehors du court. 

Alors qu’il était dominé par de Minaur, il a pas pu se retenir de se payer l’arbitre. 

En effet, l’Allemand servait pour rester dans le match quand il a été trans­percé par un retour gagnant de l’Australien au 15–30.

Immédiatement, Zverev s’est adressé à l’ar­bitre Nacho Forcadell pour lui repro­cher de ne pas avoir signalé de ‘Let’ en expli­quant qu’il avait même entendu le bruit de la balle qui touche la bande. 

