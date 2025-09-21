Credit Photos Getty Images
Zverev vit une période de doute mais ce n’est pas vraiment une raison pour se trouver constamment des excuses sur ou en dehors du court.
Alors qu’il était dominé par de Minaur, il a pas pu se retenir de se payer l’arbitre.
En effet, l’Allemand servait pour rester dans le match quand il a été transpercé par un retour gagnant de l’Australien au 15–30.
😱 Sascha no está de humor…— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 20, 2025
😡 El brutal enfado de Alexander Zverev con el juez de silla reclamando que esa bola había tocado la red#LaverCup pic.twitter.com/zfY7gAevn0
Immédiatement, Zverev s’est adressé à l’arbitre Nacho Forcadell pour lui reprocher de ne pas avoir signalé de ‘Let’ en expliquant qu’il avait même entendu le bruit de la balle qui touche la bande.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 11:11