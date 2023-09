Après la polé­mique liée à son match face à Félix Auger‐Aliassime, Gaël Monfils a décidé de s’ex­primer sur le sujet. Il l’a fait par un long post publié sur les réseaux sociaux où il prend le temps de peser chaque mot.

Très sincère, voir cash, la « Monf » met les points sur les i avec beau­coup de tact et de précision.

Je suis lassé de ces polé­miques inces­santes et futiles. Certaines personnes semblent s’enflammer pour des brou­tilles. Je suis agacé par ceux qui portent des juge­ments hâtifs. Certains pour­raient penser que, parce que je souris et que je m’amuse, je ne suis pas sérieux. Certes, ma… pic.twitter.com/CG2N0tkU1D — Gael Monfils (@Gael_Monfils) September 23, 2023

Voici l’in­té­gra­lité du texte.

« Je suis lassé de ces polé­miques inces­santes et futiles. Certaines personnes semblent s’enflammer pour des brou­tilles. Je suis agacé par ceux qui portent des juge­ments hâtifs. Certains pour­raient penser que, parce que je souris et que je m’amuse, je ne suis pas sérieux. Certes, ma vision est peut‐être diffé­rente, mais je m’efforce toujours de respecter les direc­tives qui me sont données. À 37 ans, j’essaie simple­ment de profiter au maximum de chaque instant. Lorsqu’on m’a proposé de parti­ciper à la Laver Cup, j’ai été honoré. Avec mon clas­se­ment actuel, en dehors du top 100 à cet âge, j’ai même cru à une plai­san­terie. Mais je prends cette oppor­tu­nité très au sérieux, pour l’événement, pour mon équipe et surtout pour moi. Voyager jusqu’à Vancouver et quitter ma famille à nouveau n’est pas la chose la plus simple. Mais, malgré tout, je continue d’exercer mon métier avec passion et sincé­rité, comme je l’ai toujours fait. Et, sans langue de bois, je dois admettre que je suis très bien rému­néré pour cela et que les condi­tions sont excep­tion­nelles. Je sais, certains diront que je n’ai rien accompli, que je suis un clown… Mais la vérité, c’est que je suis heureux et épanoui. Je tiens à préciser que la Laver Cup est un événe­ment » fantas­tique, et je compte profiter plei­ne­ment de la fin de mon week‐end. Let’s go Team Europe, let’s catch up Team World. »