L’arrivée de Yannick Noah en tant que capi­taine va apporter du sang neuf et de la créa­ti­vité d’au­tant que Björn Borg était plutôt placide.

Yann met donc sa « patte » au fur et à mesure que les évène­ments se mettent en place. Hier, lors de la soirée de gala, avec son team en smoking, Yann a démarré un pas de danse dont il a secret.

Evidemment, les joueurs ont essayé de suivre mais ils ont pas tous le rythme dans la peau notam­ment Holger Rune.