L’arrivée de Yannick Noah en tant que capitaine va apporter du sang neuf et de la créativité d’autant que Björn Borg était plutôt placide.
Yann met donc sa « patte » au fur et à mesure que les évènements se mettent en place. Hier, lors de la soirée de gala, avec son team en smoking, Yann a démarré un pas de danse dont il a secret.
When the DJ plays your favourite song 🎶 @LaverCup | #LaverCup pic.twitter.com/R91udw8VVj— ATP Tour (@atptour) September 19, 2025
Evidemment, les joueurs ont essayé de suivre mais ils ont pas tous le rythme dans la peau notamment Holger Rune.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 10:39