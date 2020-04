Après avoir fait l’actualité au sujet de Roland-Garros où il avait annoncé l’apocalypse expliquant notamment un possible boycott des joueurs voire de l’ATP, Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande de tennis, s’en est pris à Roger Federer de façon très grossière. L’évocation que le Suisse aurait fait cette sortie concernant la fusion de l’ATP/WTA uniquement pour obtenir plus de followers sur son compte Twitter a fait grand bruit.

Même si c’était peut-être une plaisanterie, elle est vraiment de mauvais goût d’autant que tous les vrais spécialistes et observateurs du tennis estiment, à juste titre, que réfléchir à cette idée n’est pas une ineptie.

Certes, elle pose des problèmes en terme de parité, d’organisation et de gouvernance, mais elle peut aussi permettre une vraie avancée sur la réflexion d’une nouvelle organisation du tennis mondial.

Il existe dans chaque milieu, quelques grandes gueules capables de dire tout et son contraire. Dirk Hordoff semble en faire partie et il a aujourd’hui une visibilité un peu exagérée. Heureusement, on l’espère prochainement que la compétition reprendra ses droits et que notre ami Dirk restera à la place qu’il mérite.