Ce lundi, le numéro 82 de notre maga­zine sort dans son réseau. Bien sûr nous rendons hommage à Roger et Serena mais on avait bien du mal à faire notre choix.

Du coup, on a décidé changer nos habi­tudes en propo­sant deux unes à nos lecteurs.

Une pour le Maestro et une pour la reine Serena.

Celle de Roger mise sur le côté aérien du cham­pion, celle de Serena est plus classique.

A chaque fois, nous nous sommes aussi permis de changer le nom du mag en We Love Roger et We Love Serena.

Dès ce lundi, ce mag collector sera dispo­nible dans notre réseau et en numé­rique sur notre plate forme de digitalisation.