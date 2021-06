Le lende­main d’une finale, on est jamais vrai­ment lucide, encore habité par l’émo­tion, par les images du match qui trottent dans la tête. Il faut bien attendre 24 heures et deux bonnes nuits pour parvenir à réaliser, quan­ti­fier, et quali­fier une performance.

Nous sommes donc mardi matin, et il faut bien avouer que l’ex­ploit accompli par le serbe Novak Djokovic est immense et constitue un vrai tour­nant dans l’his­toire de ce sport.

D’une part parce qu’il a réduit l’écart par rapport à ces deux rivaux, d’autre part parce qu’il réunit autour de lui de plus en plus d’amou­reux de ce sport qui après une forme de rejet, et de scep­ti­cisme avouent main­te­nant du bout de la langue que la réalité du tennis pratique est implacable.

Alors oui sa tech­nique est moins esthé­tique qu’un Roger Federer, alors oui son coup droit ne gicle pas comme celui de Rafa, mais si on enlève ses deux détails visuels, le Serbe est le joueur moderne par excellence.

Ses propos concer­nant les deux voix inté­rieures, celle qui vous pousse et celle qui vous freine, sont le résumé d’une vie, la sienne.

Avant de devenir le cham­pion qu’il est devenu, Novak a trans­formé le joueur qu’il était, il a du se faire confiance, stabi­liser sa vie fami­liale, s’ap­puyer sur un team qui lui ressemble.

Dans moins de dix jours, ce sera Wimbledon et à moins d’un tirage terrible où il pour­rait croiser la route de quelques snipers, il est clair que Novak est le favori du tournoi, comme il le sera sûre­ment fin Août à New‐York…