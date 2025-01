Un duel 100% fran­çais au troi­sième tour d’un Grand Chelem, c’est rare. Ugo Humbert et Arthur Fils se retrou­vaient pour la première fois depuis leur finale à Tokyo, remporté par le plus jeune des deux. Et malheu­reu­se­ment, ce nouveau match entre les deux meilleurs joueurs fran­çais se sera terminé par un abandon.

Touché au niveau du pied, Arthur Fils a dû jeter l’éponge (4−6, 7–5, 6–4, 1–0 ab) lors­qu’il était mené dans le quatrième set face à Ugo Humbert en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Après avoir fait appel au médecin et avoir boité pendant de longues minutes, le plus jeune des deux a dit stop sous les conseils de son entraî­neur, Sébastien Grosjean.

📊 3 des 6 derniers duels franco‐français en Grand Chelem ayant eu lieu au 3ème tour ou après se sont soldés par un abandon :

🚑 Tsonga b. Gasquet (Wim 2016) : ab.

▪️ Monfils b. Pouille (US 2016)

🚑 Monfils b. Gasquet (RG 2017) : ab.

▪️ Mannarino b. Monfils (Wim 2017)

▪️ Monfils… pic.twitter.com/EBZVy6oCS4

S’il a lui aussi demandé un temps mort médical dans le troi­sième set en raison d’une douleur à l’épaule droite, Humbert (14e mondial) n’a pas vrai­ment semblé gêné. Et il n’aura pas dépensé trop d’énergie sur le court avant son troi­sième huitième de finale en Grand Chelem, où il retrou­vera Alexander Zverev pour la revanche de la finale de Bercy.