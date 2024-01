Bousculé par le puis­sant Jiri Vesely, Arthur Fils a inversé la tendance et pris le dessus dans des condi­tions diffi­ciles en raison de la chaleur, pour fina­le­ment s’im­poser en quatre sets et 2h44 de jeu : 4–6, 7–5, 6–2, 6–3.

« Je suis parti avec un gros handicap, un set à zéro. Je ne me sentais pas très bien sur le terrain, j’étais un peu sous pres­sion et, lui, servait très bien. Je n’ar­ri­vais pas à faire mes occa­sions. Je me suis senti de mieux en mieux et je sentais que, plus le match était long, plus ça allait dans mon sens. J’ai fait l’ef­fort de gagner le deuxième et j’ai senti plus de confiance. Il a un très beau tennis mais je sens que je suis assez affûté physi­que­ment et que c’est un de mes points forts. C’était un tout petit court, c’est vrai, mais il faut passer par là. C’était traque­nard, mais je suis content de m’en sortir », a raconté le jeune 35e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le Français affron­tera au deuxième tour Tallon Griekspoor, tombeur de Roman Safiullin en cinq sets après avoir perdu les deux premières manches.