Consultant pour Eurosport Allemagne et invité à s’ex­primer sur l’issue de la demi‐finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Alexander Zverev (à partir de 4h30 du matin ce vendredi), Boris Becker n’a pas voulu se mouiller mais il a donné quelques clés.

« Novak a tout traversé. Personne n’a joué autant de matchs du Grand Chelem, personne n’a remporté autant de tour­nois du Grand Chelem. Il a vrai­ment vécu tout ce que l’on peut vivre sur un court de tennis. Sascha doit rester fidèle à son jeu et montrer ses points forts : son service, ses coups de fond de court et sa forme physique. Il ne doit pas se laisser décou­rager, quoi que fasse son adver­saire. Qui va l’emporter ? C’est une ques­tion diffi­cile, car Novak Djokovic est ma famille et Sascha Zverev est aussi un ami proche – je connais aussi très bien la famille Zverev. J’espère que le meilleur joueur gagnera. Ce que je peux dire, c’est Djokovic est le favori en raison de son expé­rience. Il a déjà remporté le tournoi 10 fois. Mais je pense que Sascha Zverev a une chance. »