La Nicoise s’est inclinée dès le 1er tour, dominée par la Russe Maria Timofeeva (170ème) en deux manches : 6–4, 6–1. Elle a même frisé la correc­tion­nelle dans le premier set puis­qu’elle était menée 5 jeux à zéro.

En confé­rence de presse, Alizé n’était pas vrai­ment satis­faite de sa performance.

« Elle était très solide et j’ai manqué beau­coup trop de balles, ce qui est habi­tuel­le­ment ma qualité pour être une joueuse solide. Aujourd’hui, cela n’a pas suffi. Je suis donc triste et frus­trée, et j’au­rais aimé faire mieux »

Classée au delà de la 100ème place mondiale (NDLR : 112e) , Alizé a pu entrer dans le tableau grâce à l’in­vi­ta­tion de la FFT qui a un accord avec la fédé­ra­tion australienne.

Selon nos infor­ma­tions, elle est assurée d’avoir ce sésame pour Roland‐Garros, elle pourra donc pour conti­nuer et surement « calore » sa formi­dable série de 69 parti­ci­pa­tions de suite aux tournis du Grand Chelem.

Après ce sont ses perfor­mances qui dicte­ront sa fin de carrière et si jamais elle peut jouer Wimbledon, on est persuadé qu’elle ira, pour cela il faudra parvenir main­te­nant à enquiller des points.…