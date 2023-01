Avant leur match d’ex­hi­bi­tion, les deux cham­pions ont répondu à quelques ques­tions dans une ambiance convi­viale et sympa­thique. C’est lors de ces échanges que Novak a précisé qu’il avait dévoilé le tableau qui atten­dait Nick sur cet open 2023.

« J’ai été surpris, je pensais que Nick était au courant de son tirage au sort. En général, on est toujours informé car c’est quand même impor­tant. J’ai donc du lui expli­quer qu’il était dans ma partie de tableau et que l’on avait des chances de se jouer. Mais pour cela il fallait au moins atteindre les quarts de finale. Or, on le sait, c’est un tournoi du Grand Chelem et tout peut arriver. Il faut toujours aborder ce type de compé­ti­tion au jour le jour, c’est la meilleure façon de s’en sortir’