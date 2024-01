Novak Djokovic ayant mis quatre heures pour venir à bout du jeune croate Dino Prizmic, Aryna Sabalenka est entrée un peu plus tard que prévu sur la Rod Laver Arena. Alors que certains obser­va­teurs ont déjà exprimé leur volonté de voir le match féminin démarrer la session de nuit, Coco Gauff a donné son avis après sa victoire ce lundi contre Anna Karolina Schmiedlova (6−3, 6–0).

« J’ai regardé le match de Novak hier soir. Je ne connais­sais pas le joueur qu’il affron­tait. Je pense qu’ils se sont dit que Djokovic passe­rait ce premier tour faci­le­ment, et c’est pour cela qu’ils ont mis Aryna (Sabalenka) après. Au final, le match a duré plus de trois heures. Je me suis endormi avant la fin. Personnellement, je préfère jouer le premier match que le second. Généralement, le match féminin ne dure pas plus de trois heures. Mais en même temps, c’est diffi­cile avec Novak qui a gagné ce tournoi plus de fois que je ne peux le compter. C’est diffi­cile de ne pas le mettre sur le créneau prin­cipal, qui est proba­ble­ment le créneau de 19 heures ou de 18 heures. »