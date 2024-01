Sur le plateau d’Eurosport, Justine Henin a insisté sur l’at­ti­tude un peu apathique de Novak Djokovic contre Jannik Sinner ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Il avait déjà été en diffi­culté face à Fritz sur les balles de break. Il avait montré des signes parfois néga­tifs sur cet Open d’Australie. On connaît sa capa­cité à éter­nel­le­ment rebondir. Il l’avait d’ailleurs fait à plusieurs reprises dans ce tournoi. C’est le manque de réac­tion qui nous a tous surpris. Le niveau de Jannik Sinner a été très, très bon et on pouvait s’y attendre. Mais le nombre de fautes directes, la lenteur de Novak Djokovic et son inca­pa­cité à réagir, c’était plutôt impré­vi­sible. Il a la luci­dité de le dire et ça n’en­lève rien au fait qu’on peut admirer son adver­saire. Il dit que c’est l’un des pires matchs en Grand Chelem et je pense que c’est une vérité. »