Logiquement déçu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en quatre sets face à Stefanos Tsitsipas en demi‐finales de l’Open d’Australie, Karen Khachanov a malgré tout fait preuve d’un bel esprit sportif en évoquant l’ex­pé­rience emma­ga­sinée et en regret­tant par exemple l’ab­sence de match nul dans un sport à la fois magni­fique et cruel.

« Il faut toujours prendre des leçons, prendre quelque chose, de l’ex­pé­rience, pour avancer, pour s’amé­liorer. Il n’y a malheu­reu­se­ment pas de match nul dans notre sport, un gars doit gagner et passer au tour suivant. J’espère que je vais conti­nuer à croire que je peux passer cette étape la prochaine fois, si je suis dans cette situa­tion. Je suis évidem­ment très heureux et très fier de mes résul­tats. Je me suis battu dur… je n’aban­donne jamais. C’était un match très serré, de très bon niveau. Il a pris le dessus dans certains moments impor­tants, sur certains points importants. »