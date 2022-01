Battu par plus fort que lui ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie face au 2e joueur mondial, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios s’est présenté en confé­rence de presse avec un senti­ment de fierté.

Auteur d’un excellent match malgré son manque de compé­ti­tion et une prépa­ra­tion tron­quée, l’Australien a été inter­rogé en confé­rence de presse sur les quelques cris entendus dans les gradins lorsque son adver­saire était au service. Tout en condam­nant ces débor­de­ments, l’Australien a tenu à insister sur l’im­por­tance d’un public chaud et concerné dans un sport comme le tennis.

« J’ai trouvé que l’at­mo­sphère était géniale. Je pense que la foule était comme elle devait être dans un tel moment de sport. Vous savez, le public avait le joueur le plus diver­tis­sant jouant dans son son propre Grand Chelem sur la Rod Laver Arena. On s’at­ten­dait tous à ce que le public soit dans cet état. Je peux comprendre et je sais que c’est un sport de gent­le­mans, mais il est temps que les gens adoptent une sorte d’énergie diffé­rente dans ce sport, sinon il va s’éteindre. C’est c’est aussi simple que cela. »